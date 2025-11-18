وفاة اثر سقوط رافعة في ميناء العقبة

-
أخبار متعلقة
-
حاج ظهر بفيديو سرقة تخطّى مليوني مشاهدة يروي التفاصيل لـ "الوكيل" - فيديو
-
القاء القبض على حدث ظهر بفيديو سرقة تنكة زيت من حاج اردني - فيديو
-
الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار
-
ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة
-
التدريب المهني تستقبل 11,600 متدرب جديد وفرص التشغيل تصل إلى 80%
-
هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب
-
الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا
-
“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد