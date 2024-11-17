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وفاة الأردني سامر أنور سميح السكري في القاهرة

الأردني سامر أنور سميح السكري
الأردني سامر أنور سميح السكري
الأحد، 17-11-2024 11:23 ص
الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل إلى رحمة الله تعالى الأردني سامر أنور سميح السكري في مصر (53 عاما)، إثر وعكة صحية  يوم الجمعة.اضافة اعلان


وقال شقيقه سمير السكري لـ"الوكيل الإخباري" إن شقيقه الراحل كان مقيمًا في القاهرة منذ عدة أشهر لأعمال خاصة به .

وأشار إلى أنه تم الترتيب لنقل جثمانه إلى الأردن، حيث سيصل مساء اليوم للصلاة عليه غداً ودفنه في سحاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون
 
gnews

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