وفاة الأردني سامر أنور سميح السكري في القاهرة

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل إلى رحمة الله تعالى الأردني سامر أنور سميح السكري في مصر (53 عاما)، إثر وعكة صحية يوم الجمعة. اضافة اعلان





وقال شقيقه سمير السكري لـ"الوكيل الإخباري" إن شقيقه الراحل كان مقيمًا في القاهرة منذ عدة أشهر لأعمال خاصة به .



وأشار إلى أنه تم الترتيب لنقل جثمانه إلى الأردن، حيث سيصل مساء اليوم للصلاة عليه غداً ودفنه في سحاب.



إنا لله وإنا إليه راجعون