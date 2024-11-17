وفاة الأردني سامر أنور سميح السكري في القاهرة

وقال شقيقه سمير السكري لـ"الوكيل الإخباري" إن شقيقه الراحل كان مقيمًا في القاهرة منذ عدة أشهر لأعمال خاصة به .
وأشار إلى أنه تم الترتيب لنقل جثمانه إلى الأردن، حيث سيصل مساء اليوم للصلاة عليه غداً ودفنه في سحاب.
إنا لله وإنا إليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها
-
خبير دستوري: حق المواطن بالعلاج يتقدم على حق أجور الأطباء وشركات التأمين
-
البدور: معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين والضحية المواطن
-
التعليم العالي تنفي احتمالية تحويل دوام الجامعات إلى الكتروني اعتبارا من الفصل القادم
-
البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين
-
طوق امني في بلدة العراق بالكرك
-
الامن العام : وفاة و 7 اصابات في مشاجرة بالكرك
-
قرارات حكومية مرتقبة بشأن تقديم الارجيلة في الاردن