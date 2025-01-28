وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي اليوم الثلاثاء الشاب الذي اصيب بحروق اثر حريق مفتعل بعد اضرام زوجته النار بالمنزل بالعاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري

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