 
الثلاثاء 2025-01-28 04:31 م
 

وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 28-01-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي اليوم الثلاثاء الشاب الذي اصيب بحروق اثر حريق مفتعل بعد اضرام زوجته النار بالمنزل بالعاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري 

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ويوم الخميس الماضي ووفق المصدر الامني لموقع الوكيل الاخبار ي ورد بلاغ   لغرفة عمليات شمال عمان بوجود حريق داخل احد المنازل في منطقة صويلح حيث نتج عنه اصابة  شخص ثلاثيني واسعف إلى المستشفى وهو قيد العلاج .

وبين انه بالتحقيق في القضية تبين ان الحريق مفتعل وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت انها من قامت باضرام النار بالمنزل  اثر مشاكل اسرية وما زال التحقيق جارياً . 
 

 
gnews

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