وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

وبين انه بالتحقيق في القضية تبين ان الحريق مفتعل وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت انها من قامت باضرام النار بالمنزل اثر مشاكل اسرية وما زال التحقيق جارياً .
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية الأسبق ملحس يوضح مدى تأثر الأردن بتعليق المساعدات الامريكية
-
الأردن.. إصدار 496 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا العام الماضي
-
العثور على جثة مواطن داخل مركبة في الزرقاء
-
أستاذ اقتصاد يدعو الحكومة للتقشف
-
هل تتجه الحكومة إلى تعديل الموازنة الأردنية 2025 بعد تعليق المساعدات الأمريكية ؟
-
بشرى سارة للمقترضين الأردنيين
-
وفاة مفاجئة للشاب الأردني غنيم في دبي.. وشقيقه يروي التفاصيل
-
مطالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أمام رئيس الوزراء خلال أيام