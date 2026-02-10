الثلاثاء 2026-02-10 05:06 م

وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان

الثلاثاء، 10-02-2026 02:35 م

الوكيل الإخباري- توفي طالب الطب الأردني يامن زهير سليمان السعايدة إثر حادث سير في الباكستان والذي تعرض له قبل نحو شهرين أُدخل على إثره العناية الحثيثة حينها وفقاً لمقربين.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن المرحوم يامن يدرس تخصص الطب في جامعة السند في جمهورية الباكستان الإسلامية بالسنة الثالثة.

ونعى أقارب وأصدقاء الطالب يامن السعايدة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقبه وسيرته العطرة، حيث كان يطلب العلم في الباكستان.

اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أنزل على أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


