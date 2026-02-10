وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن المرحوم يامن يدرس تخصص الطب في جامعة السند في جمهورية الباكستان الإسلامية بالسنة الثالثة.
ونعى أقارب وأصدقاء الطالب يامن السعايدة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقبه وسيرته العطرة، حيث كان يطلب العلم في الباكستان.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أنزل على أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
