وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان

الوكيل الإخباري- توفي طالب الطب الأردني يامن زهير سليمان السعايدة إثر حادث سير في الباكستان والذي تعرض له قبل نحو شهرين أُدخل على إثره العناية الحثيثة حينها وفقاً لمقربين.

