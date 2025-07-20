الأحد 2025-07-20 12:40 م
 

وفاة سيدة بحادث دهس في اربد

الامن العام
الامن العام
 
الأحد، 20-07-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   توفيت سيدة ثلاثينية صباح اليوم، إثر تعرضها للدهس من قبل احدى المركبات في محافظة اربد .

اضافة اعلان

 

مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الجثة للطب الشرعي ، وتم ضبط الفاعل وتسليمه للمركز الأمني لإجراء اللازم بحقه، وبوشرت التحقيقات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلفل

فيديو منوع الفلفل الاخضر البارد لعلاج فقر الدم أو نقص الحديد !

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية

فل

فيديو منوع هكذا تتم عملية زراعة الشعر عن قرب

فلف

فيديو منوع التصرف السليم اذا علق مثبت السرعة في سيارتك

بلدية الرصيفة

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا

ل

فيديو منوع هكذا تُباع بعض الحلويات في تايلاند

غغاغف

فيديو منوع عائلة يحتفلون بتقاعد والدهم بهذه الطريقة المؤثرة

فا

فيديو منوع مقطع متداول لممثل سوري شارك بمسلسل باب الحارة وهو ينام بالطريق ويبيع الحلوى



 
 





الأكثر مشاهدة