وفاة سيدة بحادث مأساوي داخل معمل حلويات في عمان

الوكيل الإخباري- توفيت سيدة ، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث مأساوي داخل أحد معامل تصنيع الحلويات في منطقة العبدلي بالعاصمة عمّان.





وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الإخباري إن بلاغًا ورد حول سقوط السيدة داخل إحدى عجانات الطحين، بعد أن التفّت اللفحة التي كانت ترتديها بعمود العجانة، داخل المعمل الذي يعود لشقيقها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف والمجموعات الأمنية والطب الشرعي تحركت إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

