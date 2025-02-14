وفاة سيدة سقطت من أعلى سطح منزلها في عمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفيت سيدة ثلاثينية مساء اليوم إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها (الطابق السابع) بمنطقة البيادر/حي الكرسي ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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