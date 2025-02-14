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وفاة سيدة سقطت من أعلى سطح منزلها في عمان

الأمن العام
الامن العام
الجمعة، 14-02-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية  - توفيت سيدة ثلاثينية مساء اليوم إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها (الطابق السابع) بمنطقة البيادر/حي الكرسي ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى استدعاء الطب الشرعي والمختبر الجنائي للكشف على الجثة، وبوشرت التحقيقات

 
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