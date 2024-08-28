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وفاة شاب إثر حادث تصادم بين مركبة ودراجة في عمان

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 28-08-2024 11:07 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  توفى شاب أمس إثر حادث تصادم بين مركبة ودراجة في منطقة جسر ناعور ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وقال المصدر انه قد  جرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات.

 
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