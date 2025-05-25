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وفاة شخصين وإصابة ثالث بحادث تصادم في الشيدية بمحافظة معان

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من موقع الحادث
 
الأحد، 25-05-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري- توفي شخصان وأصيب آخر في حادث تصادم بين مركبتين، مساء أمس السبت، في منطقة الشيدية بمحافظة معان، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إنّه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، ووصفت حالته العامة بالبالغة، في حين تعود إحدى حالتي الوفاة لشخص من جنسية عربية.


وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

 
gnews

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