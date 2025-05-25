وفاة شخصين وإصابة ثالث بحادث تصادم في الشيدية بمحافظة معان

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إنّه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، ووصفت حالته العامة بالبالغة، في حين تعود إحدى حالتي الوفاة لشخص من جنسية عربية.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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