وفاة شخصين وإصابة ثالث بحادث تصادم في الشيدية بمحافظة معان

الوكيل الإخباري- توفي شخصان وأصيب آخر في حادث تصادم بين مركبتين، مساء أمس السبت، في منطقة الشيدية بمحافظة معان، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إنّه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، ووصفت حالته العامة بالبالغة، في حين تعود إحدى حالتي الوفاة لشخص من جنسية عربية.