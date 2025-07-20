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وفاة شخص بمشاجرة في إربد

الأمن العام
الامن العام
 
الأحد، 20-07-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف لحظي مساء أمس بمنطقة برقش في إربد، نتج عنها وفاة شخص.اضافة اعلان


وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم نقل الوفاة إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي، وجرى ضبط جميع أطراف المشاجرة وبوشرت التحقيقات.
 
 
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