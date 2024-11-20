وفاة طالب داخل مدرسة في عمان

-
أخبار متعلقة
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات
-
الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة
-
الجامعة الأردنية تقرر إنهاء دوام يوم الأربعاء الساعة 3 عصرًا
-
تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور
-
نقيب الألبسة: لم نُلزم التجار بيوم محدد لـ "الجمعة البيضاء"
-
العدل: استقبال 2106 طلب مساعدة قانونية منذ بداية العام