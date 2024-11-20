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وفاة طالب داخل مدرسة في عمان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 20-11-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   توفي يوم امس الثلاثاء طالب بالصف الأول ثانوي داخل مدرسة  في لواء ماركا بالعاصمة عمان.

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مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم قال  لموقع الوكيل الاخباري ان  الطالب تعرض الى وعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

 
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