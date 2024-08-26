وفاة طفلة غرقا بـ"شاليه" في البلقاء

الوكيل الإخباري- توفيت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف بعد تعرضها للغرق في إحدى المزارع "شاليه" بمحافظة البلقاء.

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وقال مدير مستشفى الأمير الحسين في لواء عين الباشا الدكتور محمد العابد لـ"الوكيل الاخباري" أن الطفلة وصلت ليل الاحد المستشفى، بيد انها جاءت متوفية.

وأشار إلى ان كوادر الاسعاف قامت بإجراء اللازم، بيد ان الوفاة سبقت قدوم الطفلة للمستشفى.