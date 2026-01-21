وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة إثر حريق منزل في جبل الجوفة

03:27 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني إن طفلين توفيا وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرين من عائلة واحدة، إثر حريق اندلع اليوم الأربعاء داخل شقة سكنية في منطقة جبل الجوفة بمحافظة العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وأوضح المصدر أن طواقم الإطفاء المختصة في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت مع الحريق الذي شبّ داخل شقة تقع في الطابق الثاني من أحد المباني السكنية، حيث جرى إخماد النيران والسيطرة عليها.



وأضاف أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين في موقع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

