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وفاة "عامل وطن" مصري بسكتة قلبية على إشارة المهاجرين

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خلال عملية إنعاش الرجل | الوكيل
الأحد، 29-09-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   توفي عامل وطن خمسيني من الجنسية المصرية صباح اليوم الأحد، على إشارة المهاجرين وسط العاصمة عمان؛ إثر  تعرضه لسكتة قلبية،  وفق المعلومات الأولية.اضافة اعلان


وحضرت كوادر الدفاع المدني للموقع وحاولت انعاشه بيد انه فارق الحياة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى البشير .

 وذكر المهندس حسين الشوابكة مدير منطقة بدر نزال في أمانة عمان الكبرى، في تصريحات لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا، ان المتوفى يعمل في الأردن منذ 16 عاما بوظيفة عامل وطن.

 وأوضح بالتفاصيل أنه التحق بعمله بعد ان ذهب لقضاء إجازة في مصر، وعاد منها قبل 3  أيام فقط وكانه ذهب ليودع اهله.

 
gnews

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