وفاة مسن داخل منزله في لواء عين الباشا

وبينوا بأنهم تفاجئوا بدخان يخرج من شقة الرجل المسن ، حيث هرعوا إلى المنزل للمساعدة في إخراجه وإنقاذه ، لكن الدخان الكثيف حال بينهم وبين الدخول إلى المنزل ، مما اضطرهم للاتصال بكوادر الدفاع المدني .
وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى مثلث المدارس في لواء عين الباشا للمساعدة في إنقاذ الرجل ، بيد أن الرجل كان متوفياً بسبب الدخان الكثيف الموجود في الشقة .
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