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وفاة مسن داخل منزله في لواء عين الباشا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" بوفاة رجل مسن بحريق شب في منزله أمس السبت ، على مثلث المدارس في لواء عين الباشا .اضافة اعلان

وبينوا بأنهم تفاجئوا بدخان يخرج من شقة الرجل المسن ، حيث هرعوا إلى المنزل للمساعدة في إخراجه وإنقاذه ، لكن الدخان الكثيف حال بينهم وبين الدخول إلى المنزل ، مما اضطرهم للاتصال بكوادر الدفاع المدني .

وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى مثلث المدارس في لواء عين الباشا للمساعدة في إنقاذ الرجل ، بيد أن الرجل كان متوفياً بسبب الدخان الكثيف الموجود في الشقة .
 
gnews

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