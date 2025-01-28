وفاة مفاجئة للشاب الأردني غنيم في دبي.. وشقيقه يروي التفاصيل

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب الاردني محمد سعد الدين عيد غنيم إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة اثناء قيادته مركبته في دبي . اضافة اعلان





وقال شقيقه لـ "الوكيل الإخباري" ان محمد يبلغ من العمر ٣٧ عاما متزوج ويقيم بدبي .



وأضاف بأن شقيقه تعرض لوعكة صحية مفاجأة أثناء القيادة وتم استدعاء الدفاع المدني لكن ما لبث ان فارق الحياة إثر سكتة قلبية المت به .



وبين بأن شقيقه لم يعاني من أمراض مزمنة لكن قدر الله وما شاء فعل .



تم دفن محمد في دبي . وسيتم فتح بيت عزاء له في عمان اليوم .



انا لله وانا اليه راجعون