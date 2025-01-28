 
الثلاثاء 2025-01-28 08:28 ص
 

وفاة مفاجئة للشاب الأردني غنيم في دبي.. وشقيقه يروي التفاصيل

محمد سعد الدين عيد غنيم
محمد سعد الدين عيد غنيم
الثلاثاء، 28-01-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب الاردني محمد سعد الدين عيد غنيم إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة اثناء قيادته مركبته في دبي .اضافة اعلان


وقال شقيقه لـ "الوكيل الإخباري" ان محمد يبلغ من العمر ٣٧ عاما متزوج ويقيم بدبي . 

وأضاف  بأن شقيقه تعرض لوعكة صحية مفاجأة أثناء القيادة وتم استدعاء الدفاع المدني لكن ما لبث ان فارق الحياة إثر سكتة قلبية المت به .

وبين بأن شقيقه لم يعاني من أمراض مزمنة لكن قدر الله وما شاء فعل .

تم دفن محمد في دبي . وسيتم فتح بيت عزاء له في عمان اليوم .

انا لله وانا اليه راجعون
 
gnews

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