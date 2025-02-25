وفاة مفاجئة للطفل نسيم المساعيد.. وعمه يروي التفاصيل

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- انتقل إلى رحمة الله تعالى الطفل نسيم رامي المساعيد عن عمر 6 سنوات. اضافة اعلان





وقال عمه راكان لـ"الوكيل الإخباري" إن نسيم تعرض قبل يومين لوعكة صحية مفاجئة أشعرته بالتعب قليلًا، لتشتد حالته يوم أمس، وعند مراجعته إلى المستشفى وإسعافه، ما لبث أن فارق الحياة دون تحديد سبب واضح للوفاة حتى اللحظة.



وأشار عمه إلى أن نسيم لا يعاني من أي أمراض مزمنة.



وبيّن أن نسيم هو الابن الأكبر لوالديه، ولديه أخت تصغره سنًا.



سيتم الصلاة على الطفل بعد صلاة الظهر اليوم ودفنه في مقبرة سحاب.



رحم الله الطفل نسيم وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.