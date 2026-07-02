وفاة مواطن أردني وزوجته بحادث سير مروع في السعودية - صور

وخلف الحادث حالة من الحزن والأسى بين أفراد العائلة والأصدقاء، الذين نعوا الفقيدين على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين سيرتهما الطيبة، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
فيما لم يصدر تصريح رسمي عن الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر .
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