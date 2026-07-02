وفاة مواطن أردني وزوجته بحادث سير مروع في السعودية - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب أردني وزوجته إثر حادث سير مؤسف وقع أثناء عودتهما من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، حيث كانا في طريقهما لقضاء الإجازة السنوية بين ذويهما.

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وخلف الحادث حالة من الحزن والأسى بين أفراد العائلة والأصدقاء، الذين نعوا الفقيدين على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين سيرتهما الطيبة، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

فيما لم يصدر تصريح رسمي عن الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر .





