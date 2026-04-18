وفاة مواطن طعناً في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شخص أربعيني ، إثر تعرضه للطعن بأداة حادة في منطقة القليعات بلواء الأغوار الشمالية، وذلك عقب خلاف لحظي نشب بينه وبين شخص آخر.





ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى نقل الجثة إلى مستشفى معاذ بن جبل، وتحويلها إلى المركز الشرعي لتحديد سبب الوفاة .



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفاعل ، وفتح تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة .





