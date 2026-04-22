وفاة وإصابات بعد دخول عجلة تريلا إلى باص على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- توفيت سيدة وأُصيب 4 أشخاص، بينهم طفلتان وسيدة بحالة حرجة، جراء حادث سير وقع فجر اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، في منطقة جرف الدراويش وفق شهود عيان.





وقال شهود عيان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن الحادث نجم عن انفلات أحد عجلات “تريلا” قادمة من المسرب المقابل، حيث اندفع بسرعة عالية باتجاه حافلة ركاب، فيما لم تتوقف الشاحنة بعد الحادث.



وأضافوا أن سائق الحافلة تمكن من السيطرة على المركبة رغم خطورة الموقف، إلا أن الأضرار تركزت على الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية.



وأكدوا أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث بسرعة، وعملت على اخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.





