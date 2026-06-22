وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تدهور وتصادم في المزار الجنوبي

وأفاد مصدر امني لموقع الوكيل بأن الإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.
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