وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تدهور وتصادم في المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - توفي شخص وأصيب خمسة آخرون، مساء اليوم، إثر حادث تدهور وتصادم وقع في منطقة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

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وأفاد مصدر امني لموقع الوكيل بأن الإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم.