وفاة واصابة خطيرة بحادث سير بين 5 مركبات في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- توفي مواطن اثر حادث سير في محافظة اربد ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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وفي التفاصيل قال المصدر ان حادث صدم وقع في إربد / بني عبيد / على طريق عجلون صباح اليوم الأربعاء بين خمس مركبات.