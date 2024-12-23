وفاة و 14 اصابة بحادث سير مروع في اربد - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث تصادم ما بين حافلة ركوب متوسطة وقلاب على شارع 100 بمحافظة اربد .

اضافة اعلان

مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة 14 آخرين، حيث تم إسعافهم ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.