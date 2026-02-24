وفاة و 4 إصابات بحادث سير في رأس العين صباح الثلاثاء - فيديو

الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 4 آخرون إثر حادث اصطدام مركبة بعمود ثابت في منطقة رأس العين، بالقرب من المؤسسة المدنية، وفق المعلومات الأولية.



وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" ان مجموعات الدفاع المدني وإدارة السير في الموقع للتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين.



واضاف انه نتج عن الحادث كثافة مرورية للسير القادم من نفق أبو هريرة باتجاه إشارة الكسارات، مع استمرار العمل على تنظيم الحركة وإعادة انسيابها.

اضافة اعلان