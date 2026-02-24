وفاة و 4 إصابات بحادث سير في رأس العين صباح الثلاثاء - فيديو

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" ان مجموعات الدفاع المدني وإدارة السير في الموقع للتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين.
واضاف انه نتج عن الحادث كثافة مرورية للسير القادم من نفق أبو هريرة باتجاه إشارة الكسارات، مع استمرار العمل على تنظيم الحركة وإعادة انسيابها.
وفاة و4 إصابات إثر اصطدام مركبة بعمود ثابت في رأس العين#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/24inKIYWa3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 24, 2026
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة
-
مفاجأة بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن ..!
-
مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة
-
الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون
-
اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد
-
بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته
-
تولين .. طالبة في الصف السادس مهددة بالرسوب بسبب مرضها ! ووالدتها تناشد وزير التربية
-
مصدر: آلية خصم مخالفات السير قيد الإعداد والإعلان عن تطبيقها قريباً