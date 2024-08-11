وفاة و6 اصابات بحادث سير في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت طواقم الإنقاذ والإسعاف المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد َمع بلاغ يفيد بوجود حادث اصطدام شاحنة بمنزل قيد الإنشاء بالقرب من جسر النعيمة ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة ستة آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وفتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.