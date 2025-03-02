وفاتان وثلاث إصابات بحادث مروع على الطريق الصحراوي - فيديو

وأفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحادث أسفر عن وفاة شخصين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم. حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما تم فتح تحقيق مروري بالحادث.
وفاتان بحادث مروع على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة #سوشال_الوكيل #حادث pic.twitter.com/Y6L01zrGS1
— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 2, 2025
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