وفاتان وثلاث إصابات بحادث مروع على الطريق الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري-

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي والشرطة اليوم مع حادث تدهور مركبة في منطقة القطرانة. اضافة اعلان





وأفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحادث أسفر عن وفاة شخصين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم. حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما تم فتح تحقيق مروري بالحادث.























