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وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 27-07-2025 03:13 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث تصادم  الأحد بين مركبة وحافلة على الطريق الصحراوي في محافظة معان، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين.اضافة اعلان


وأكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
 
 
gnews

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