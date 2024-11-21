وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس

نتج عن الحادث وفاتين و3 إصابات، ومجموعات إدارة السير بالموقع وجارٍ العمل على رفع المركبات.
تم تعليل سبب الحادث بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والمسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر من 10 ولغاية 30 كم/ساعة من قبل سائق إحدى المركبات.
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