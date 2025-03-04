وفيات وإصابات بحادث تدهور حافلة في مأدبا - صور

الوكيل الإخباري - توفي 5 أشخاص وأصيب عدد آخرين بحادث انقلاب حافلة تقل عدد من العمال في مأدبا، وفق المعلومات الأولية.

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مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمة قال اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن كوادر المستشفى تعاملت منذ الصباح مع حادث انقلاب حافلة، وصل إلى مستشفى النديم الحكومي 10 حالات، 4 حالات منهم وصلوا متوفين.



بدورها أشارت المدير الإداري في مستشفى المحبة بمأدبا لبرنامج الوكيل إلى وصول حالة واحدة - وفاة إلى المستشفى.