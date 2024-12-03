وكلاء السياحة: الرحلات السياحية لسوريا براً اعتيادية

12:01 م

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة رافع الطاهات بأن الرحلات السياحية إلى سوريا براً مستمرة حتى الان . اضافة اعلان





وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد المتجهين لسوريا بالتزامن مع الأحداث الجارية هناك .



وأشار إلى أن غالبية المتجهين لسوريا حالياً لديهم مصالح تجارية على الأراضي السورية ، أو علاقة قربى ، حيث يتردد الكثير بحسب الطاهات من الذهاب إلى سوريا بقصد السياحة خلال الأيام الحالية .



جدير بالذكر أن الشمال السوري يشهد مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة و الجيش السوري

