وكلاء السياحة: الرحلات السياحية لسوريا براً اعتيادية

وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد المتجهين لسوريا بالتزامن مع الأحداث الجارية هناك .
وأشار إلى أن غالبية المتجهين لسوريا حالياً لديهم مصالح تجارية على الأراضي السورية ، أو علاقة قربى ، حيث يتردد الكثير بحسب الطاهات من الذهاب إلى سوريا بقصد السياحة خلال الأيام الحالية .
جدير بالذكر أن الشمال السوري يشهد مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة و الجيش السوري
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