 
الثلاثاء 2024-12-03 01:41 م
 

وكلاء السياحة: الرحلات السياحية لسوريا براً اعتيادية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة رافع الطاهات بأن الرحلات السياحية إلى سوريا براً مستمرة حتى الان .اضافة اعلان


وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد المتجهين لسوريا بالتزامن مع الأحداث الجارية هناك .

وأشار إلى أن غالبية المتجهين لسوريا حالياً لديهم مصالح تجارية على الأراضي السورية ، أو علاقة قربى ، حيث يتردد الكثير بحسب الطاهات من الذهاب إلى سوريا بقصد السياحة خلال الأيام الحالية .

جدير بالذكر أن الشمال السوري يشهد مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة و الجيش السوري
 
 
gnews

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