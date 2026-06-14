يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تدخلت كوادر الأمن العام، اليوم، على الطريق الصحراوي للتعامل مع حريق اندلع في شاحنة كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال.

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وقال شهود عيان إن كوادر الأمن العام بادروا إلى إخماد الحريق باستخدام الطفايات المتوفرة لديهم، قبل وصول فرق الدفاع المدني إلى الموقع، التي تولت لاحقًا استكمال عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.



وأكد الشهود أن الحادث أسفر عن أضرار مادية في الشاحنة فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.