يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

وقال شهود عيان إن كوادر الأمن العام بادروا إلى إخماد الحريق باستخدام الطفايات المتوفرة لديهم، قبل وصول فرق الدفاع المدني إلى الموقع، التي تولت لاحقًا استكمال عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.
وأكد الشهود أن الحادث أسفر عن أضرار مادية في الشاحنة فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
حريق شاحنة على الطريق الصحراوي pic.twitter.com/a10XM7SBRk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 14, 2026
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