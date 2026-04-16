يوم العلم .. حين حلّق النشامى بالعلم الأردني من عمّان إلى سان فرانسيسكو

الوكيل الإخباري- يتزامن احتفال الأردنيين بيوم العلم، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان من كل عام، مع استحضار واحدة من أبرز قصص النجاح في الرياضة الأردنية، التي خطّها المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، حين نجح قبل أشهر في حسم تأهله التاريخي إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الامريكية، ليحمل راية الوطن إلى أكبر محفل كروي في العالم.





وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة طويلة من الكفاح داخل المستطيل الأخضر، خاضها لاعبو المنتخب بإصرار كبير وروح قتالية عالية، في مواجهة تحديات متعددة، بينها محدودية الدعم والإمكانيات، إلا أن الطموح والإرادة شكّلا الدافع الأكبر نحو تحقيق الحلم.



وقدم “النشامى” خلال مشوار التصفيات أداءً لافتاً، عكس تطوراً فنياً وبدنياً واضحاً، مكّنهم من تجاوز محطات صعبة والوصول إلى هدف طال انتظاره، في لحظة وُصفت بالتاريخية للكرة الأردنية، إذ سيظهر العلم الأردني للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.



ويحمل هذا الإنجاز دلالة رمزية مضاعفة هذا العام، إذ يتقاطع مع يوم العلم الأردني، حيث تُستحضر معاني الراية الوطنية التي تعبّر عن السيادة والانتماء، في وقت يرفرف فيه العلم الأردني على أكبر مسرح كروي عالمي، تجسيداً لحضور الأردن وإنجازه على الساحة الدولية.



ويؤكد هذا المشهد أن قصة “النشامى” لم تكن مجرد تأهل رياضي، بل رحلة كفاح امتدت لسنوات، انتهت بإنجاز تاريخي يضع اسم الأردن وعلمه بين أعلام الدول المشاركة في كأس العالم، في لحظة فخر واعتزاز وطني جامعة.





