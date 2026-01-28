1000 متقدم ينتظرون الامتحان التنافسي لشواغر الإدارة المحلية منذ أشهر

وبيّن المتقدمون لـ"الوكيل الإخباري" أن أكثر من 4000 شاب وفتاة تقدموا للتنافس على هذه الوظائف، قبل أن تجري عملية فرز الطلبات، حيث تبقى نحو 1000 متقدم انطبقت عليهم الشروط والمواصفات المطلوبة، مؤكدين أنهم اجتازوا مرحلة الفرز وينتظرون الخطوة التالية.
وأوضحوا أن المرحلة المقبلة من إجراءات التعيين تتمثل بعقد الامتحان التنافسي بين المتقدمين الذين اجتازوا الفرز، لاختيار الموظفين الجدد الذين سيشغلون هذه الشواغر في القطاع العام، إلا أن موعد الامتحان لم يُعلن حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على انتهاء مرحلة التقديم.
من جهته، أفاد مصدر مطّلع أن قرابة 1000 متقدم لا يزالون بانتظار الإعلان الرسمي عن موعد الامتحان التنافسي، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال عالقاً في الوزارة، وسط تساؤلات المتقدمين حول أسباب التأخير، وآمالهم بالحصول على فرصة عمل ضمن مؤسسات القطاع العام.
