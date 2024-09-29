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11 انذاراً لمحلات تروج وتبيع الذهب "الكسر" في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 02:09 م
الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- أكد نقيب أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن النقابة وجهت إنذاراً لـ 11 محلاً تجارياً تروج وتعرض لبيع الذهب المستعمل "الكسر" خلال العام الحالي.اضافة اعلان


وبين علان، اليوم الأحد  لـ "الوكيل الإخباري"، أن بيع الذهب  المستعمل "الكسر" هو أمر غير قانوني ومخالفة، نظراً لأن المصاغ الذهبي يجب أن يخضع للفحص قبل بيعه للتأكد من مطابقته للمعايير الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس .

وأضاف علان أن النقابة تعمل على توجيه إنذارين أوليين للمحلات المخالفة التي تقوم ببيع الذهب المستعمل "الكسر" ، وفي حال عدم الالتزام، سيتم فصل المحل المخالف من النقابة.

وعلى صعيد آخر، أشار علان إلى أن سوق الذهب يشهد حالياً طلباً على الليرات والأونصات، موضحاً أن الطلب خلال صيف العام الحالي شهد انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
gnews

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