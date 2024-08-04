13 ألف متقاعد عسكري يعانون من مشكلة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي

وأضاف في تصريحات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن على المتقاعدين التوجه إلى مكاتب المؤسسة، وتعبئة طلب الانتساب يدويا للاستفادة من خدمات المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين.
وأوضح المجالي، أن المؤسسة بحثت مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اكثر من مرة لحل مشاكل المتقاعدين العسكريين وتسهيل معاملاتهم، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تزودهم ببيانات المتقاعدين العسكريين.
وأكد المجالي، أن الانتساب للمؤسسة يقدم للمتقاعد العسكري الخدمات العامة، لافتا الانتباه أن شهادة التقاعد تصدر من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار المجالي أن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، ستفتتح مكتبها في سحاب الأسبوع المقبل، ليصبح عدد مكاتبها 18 موزعة في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
يذكر أن متقاعدين عسكريين تقدموا بشكاوى عبر "برنامج الوكيل"، عند مراجعتهم لأي دائرة حكومية تظهر بياناتهم بأنهم غير متقاعدين بالرغم من وجود إثبات ورقي يفيد بذلك.
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