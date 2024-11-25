150 ألف أسطوانة يومياً .. ارتفاع الطلب على الغاز في الأردن مع المنخفض الجوي

وأكد سعيدات لـ "الوكيل الإخباري" بأن معدل السحوبات اليومي بلغ 70 ألف اسطوانة منذ بداية الشهر الحالي ، مشيراً إلى ارتفاع السحوبات اليومية إلى 150 ألف أسطوانة السبت والاحد بالتزامن مع المنخفض الجوي .
و بين سعيدات بأن التوقعات تشير إلى أن معدل السحوبات سيصل الأيام القادمة إلى 180 ألف أسطوانة غاز يومياً .
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