150 ألف أسطوانة يومياً .. ارتفاع الطلب على الغاز في الأردن مع المنخفض الجوي

12:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711285 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف نقيب نقابة المحروقات نهار سعيدات عن ارتفاع كبير وملحوظ في حجم السحوبات على اسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين ، بالتزامن مع المنخفض الجوي وانخفاض درجات الحرارة . اضافة اعلان





وأكد سعيدات لـ "الوكيل الإخباري" بأن معدل السحوبات اليومي بلغ 70 ألف اسطوانة منذ بداية الشهر الحالي ، مشيراً إلى ارتفاع السحوبات اليومية إلى 150 ألف أسطوانة السبت والاحد بالتزامن مع المنخفض الجوي .



و بين سعيدات بأن التوقعات تشير إلى أن معدل السحوبات سيصل الأيام القادمة إلى 180 ألف أسطوانة غاز يومياً .