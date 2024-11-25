 
الإثنين 2024-11-25 12:57 م
 

150 ألف أسطوانة يومياً .. ارتفاع الطلب على الغاز في الأردن مع المنخفض الجوي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري-   كشف  نقيب نقابة المحروقات نهار سعيدات عن ارتفاع كبير وملحوظ في حجم السحوبات على اسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين ، بالتزامن مع المنخفض الجوي وانخفاض درجات الحرارة .اضافة اعلان


وأكد سعيدات لـ "الوكيل الإخباري" بأن معدل السحوبات اليومي بلغ 70 ألف اسطوانة منذ بداية الشهر الحالي ، مشيراً إلى ارتفاع السحوبات اليومية إلى 150 ألف أسطوانة السبت والاحد بالتزامن مع المنخفض الجوي .

و بين سعيدات بأن التوقعات تشير إلى أن معدل السحوبات سيصل الأيام القادمة إلى 180 ألف أسطوانة غاز يومياً .
 
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