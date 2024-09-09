166 مرشحة عبر الكوتا.. و24 يخضن الانتخابات تنافسا

وتأتي هذه الأرقام من أصل 937 مرشحا ومرشحة للانتخابات النيابية على القوائم المحلية وعددها 172 قائمة.
وبلغ عدد المرشحات الشابات تحت سن 35 عاما 26 مرشحة، فيما وصل عدد المرشحات الحزبيات عن القوائم المحلية 51.
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