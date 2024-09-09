166 مرشحة عبر الكوتا.. و24 يخضن الانتخابات تنافسا

01:02 م

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد المترشحات للانتخابات النيابية التي تقام يوم غد الثلاثاء على الكوتا الخاصة بالمرأة ضمن القوائم المحلية 166، فيما بلغ عدد المترشحات تنافسا "ليس على الكوتا" 24. اضافة اعلان





وتأتي هذه الأرقام من أصل 937 مرشحا ومرشحة للانتخابات النيابية على القوائم المحلية وعددها 172 قائمة.



وبلغ عدد المرشحات الشابات تحت سن 35 عاما 26 مرشحة، فيما وصل عدد المرشحات الحزبيات عن القوائم المحلية 51.