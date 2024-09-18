17 مليون دينار جمدتها "المالية" تؤخر صرف مستحقات "التوجيهي"

مصادر قالت لـ "الوكيل الاخباري" ان وزارة المالية لم تصرف 17 مليون دينار من حصة وزارة التربية والتعليم دون معرفة الأسباب الكامنة وراء التجميد، وهذا المبلغ يقتطع منه هذه المستحقات إضافة الى ضريبة المعارف المترتبة على مباني التربية.
وزارة التربية والتعليم جهزت كل ما يتعلق بصرف مستحقات التوجيهي من كشوفات وأسماء ضمن مخصصاتها السنوية، لكنها تنتظر تسييل الأموال من وزارة المالية.
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