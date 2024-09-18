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17 مليون دينار جمدتها "المالية" تؤخر صرف مستحقات "التوجيهي"

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 11:04 ص
الوكيل الإخباري-  ينتظر مراقبو ومصححو التوجيهي صرف مستحقاتهم التي يؤكدون أنها تأخرت كثيراً في ظل تعويلهم عليها لتحسين امورهم المعيشية.اضافة اعلان


 مصادر قالت لـ "الوكيل الاخباري"  ان وزارة المالية لم تصرف 17 مليون دينار من حصة وزارة التربية والتعليم دون معرفة الأسباب الكامنة وراء التجميد، وهذا المبلغ يقتطع منه هذه المستحقات إضافة الى ضريبة المعارف المترتبة على مباني التربية.

 وزارة التربية والتعليم جهزت كل ما يتعلق بصرف مستحقات التوجيهي من كشوفات وأسماء ضمن مخصصاتها السنوية، لكنها تنتظر تسييل الأموال من وزارة المالية.
 
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