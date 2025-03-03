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1754 شقة و1338 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

ا
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 02:03 م
الوكيل الإخباري- بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1854.اضافة اعلان


ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1338 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 3795 أرض ومجمع. 

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 41، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 646.

وكانت أنجزت وزارة العدل في كانون الثاني الماضي 621 مزادا إلكترونيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
 
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