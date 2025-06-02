180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج

09:47 ص

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الوكيل الإخباري- قال نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين الدكتور أحمد الدحيات، بأن 180 طبيباً بيطرياً أردنياً يشاركون هذا العام في الإشراف على مشروع ذبح الهدي في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، ضمن موسم الحج لهذا العام . اضافة اعلان





وأشار عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث من خلال "راديو هلا"،إلى أن الأطباء الأردنيين لا يقتصر دورهم على الإشراف فقط، بل يتولّون كذلك مهام الرقابة والإشراف على فرق بيطرية من دول أخرى مشاركة في المشروع، في خطوة تؤكد الخبرة والكفاءة الأردنية في المجال البيطري على المستوى الدولي.



وأضاف أن عملية الرقابة تشمل ذبح ما يقارب مليون إلى مليون ومئتي ألف رأس من الهدي، وتبدأ مهام الأطباء قبل يوم أو يومين من وقفة عرفة، وذلك من خلال فحص الهدي واستبعاد غير الصالح منها، لضمان تطبيق الشروط الشرعية والصحية.



وأوضح أن العمل الحقيقي ينطلق مع يوم النحر، ويستمر حتى آخر أيام التشريق، مشدداً على أهمية الدور البيطري في ضمان صحة وسلامة اللحوم المقدّمة وتقديمها للمحتاجين حول العالم بطريقة آمنة.



وأكد الدحيات أن الأردن يفتخر بمشاركة أبنائه من الأطباء البيطريين في هذا المشروع لخدمة زوار وحجيج بيت الله الحرام في أطهر بقاع الأرض .





