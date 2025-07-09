الأربعاء 2025-07-09 02:39 م
 

1931 شقة و1350 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

م
أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1931.

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1350 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4046 أرض ومجمع. 

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 51، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 671.

وكانت أنجزت وزارة العدل نحو 3125 مزادا إلكترونيا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

اضافة اعلان


للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتدخين

عملية برية إسرائيليّة لمواقع حزب الله في لبنان

عربي ودولي عملية برية إسرائيليّة تستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

ا

أخبار محلية 9 إصابات بحريق منزل في عمّان

اة

فيديو منوع فصل الربيع في اليابان

ت

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فا

فيديو منوع أربعة يجب ألا تتركها طوال حياتك

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

جلسة مجلس الوزراء

أخبار محلية الحكومة تمنح مهلة نهائية لتسديد أثمان الوحدات السكنية في وادي الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة