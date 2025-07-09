1931 شقة و1350 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1931.



ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1350 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4046 أرض ومجمع.



وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 51، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 671.



وكانت أنجزت وزارة العدل نحو 3125 مزادا إلكترونيا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

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