2117 شقة و1551 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1551 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4529 أرض ومجمع.
وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 49، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 757.
وكانت أنجزت وزارة العدل خلال عام 2025 نحو 7743 مزادا إلكترونيا وفق بيانات نشرتها الوزارة.
للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف
-
هيئة الطاقة تنفي توزيع الفاقد على المواطنين وتؤكد ارتفاع الفواتير مرتبط بالاستهلاك
-
حادث سير بين 7 مركبات على طريق اربد - عمان يتسبب بازدحام سير خانق - فيديو
-
شاهد: لحظات تحبس الأنفاس..تدخل طبيب اردني سريع ينقذ حياة طفلة - فيديو
-
هل تنصف قوانين العمل المواطنين أمام مكاتب الاستقدام؟ مواطنة توجه رسالة الى الوزير البكار
-
شكاوى من أسس جديدة ومفاجئة لتحديد مسارات توجيهي 2009
-
صندوق المعونة يرد على ملاحظات حصر صرف المخصصات الشهرية عبر محفظة إلكترونية محددة
-
مواطن يروي معاناة زوجته بعد الولادة ومضاعفات طبية في مستشفى الأمير فيصل