2117 شقة و1551 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 2117.



ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1551 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4529 أرض ومجمع.



وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 49، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 757.



وكانت أنجزت وزارة العدل خلال عام 2025 نحو 7743 مزادا إلكترونيا وفق بيانات نشرتها الوزارة.

