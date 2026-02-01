الأحد 2026-02-01 01:45 م

2117 شقة و1551 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

ب
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 11:20 ص

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشقق والمكاتب على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 2117.

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1551 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4529 أرض ومجمع. 

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 49، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 757.

وكانت أنجزت وزارة العدل خلال عام 2025 نحو  7743 مزادا إلكترونيا وفق بيانات نشرتها الوزارة.

اضافة اعلان


للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

ل

شؤون برلمانية النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

تعبيرية

طب وصحة ماذا يفعل السهر بقلبك؟

صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

طب وصحة فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

لماذا لا يوجد "أنف مثالي" يناسب الجميع؟

منوعات لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

أخبار محلية العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين



 






الأكثر مشاهدة