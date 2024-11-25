242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025

الوكيل الإخباري - أظهر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 تخصيص 242 مليون دينار كدعم حكومي للغاز المنزلي وسلع استراتيجية.

اضافة اعلان



ووفق المشروع الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد بلغ دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ما مجموعه 180 مليون دينار، فيما بلغ دعم أسطوانة الغاز المنزلي 62 مليون دينار.

وكانت انخفضت مخصصات دعم السلع للعام المقبل بنحو 16 مليون دينار عن عام 2024.