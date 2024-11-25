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242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025

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أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري - أظهر  مشروع الموازنة العامة لعام 2025  تخصيص 242 مليون دينار كدعم حكومي للغاز المنزلي وسلع استراتيجية.

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ووفق المشروع الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد بلغ دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ما مجموعه 180 مليون دينار، فيما بلغ دعم أسطوانة الغاز المنزلي 62 مليون دينار.

 

وكانت انخفضت مخصصات دعم السلع للعام المقبل بنحو 16 مليون دينار عن عام 2024.

 

وتأتي هذه المخصصات للاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي بالإضافة لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية.

 
gnews

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