242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025

ووفق المشروع الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد بلغ دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ما مجموعه 180 مليون دينار، فيما بلغ دعم أسطوانة الغاز المنزلي 62 مليون دينار.
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