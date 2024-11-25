29 مليون دينار مخصصات ونفقات مجلسي النواب والأعيان في موازنة 2025

الوكيل الإخباري- أظهر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 تخصيص مبلغ تقديري لمجلس الأمة بمقدار 29.070 مليون دينار.



ووفق مشروع الموازنة الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد بلغت مخصصات رئيسي مجلس الأعيان والنواب للعام المقبل نحو 42 ألف دينار لكل واحد منهما، وهي كما كانت في الأعوام السابقة دون أي تغيير.



وأشارت الموازنة إلى زیادة مجموعة تعویضات العاملین بمبلغ 1809 ألف دینار وذلك لتغطیة الزیادة الطبیعیة لمجموعة تعویضات العاملین وكلفة تعبئة عدد من الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى زیادة مجموعة النفقات التشغیلیة بمبلغ 449 ألف دینار تركزت في عدة مواد أبرزھا مصروفات سلع وخدمات والتنظیفات ولوازمھا وصیانة وإصلاحات الأبنیة والكھرباء وخدمات الاتصالات.



كما جرى زیادة مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ 269 ألف دینار تركزت في مادتي مكافآت لغیر الموظفین وأجھزة وآلات ومعدات وذلك لشراء أجھزة حاسوب وتأثیث مكاتب الدولة والمعالي والسعادة وزیادة عدد القاعات وتجھیزھا وإجراء بعض التحسینات.

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