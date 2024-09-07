3 أشهر حبس لمن ادعى العجز عن الكتابة أو حمل سلاحا أثناء الاقتراع

ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية تحذر الطلاب من الغياب
-
اللواء فايز الدويري يُعلق عبر "الوكيل " على خبر وفاته
-
لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)
-
الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24
-
طالبة أردنية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر
-
شاب يطعن والدته في عمان
-
طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني
-
الطويل: توقيع اتفاقيات شراء خدمات وتكنولوجيا عسكرية على أرض سوفكس 2024