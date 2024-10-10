3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 3 وفيات وإصابة واحدة بليغة .
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الألبسة: البضاعة الخريفية والشتوية متوفرة بأسعار منافسة والطلب متواضع
-
ارتفاع اسعار الخشب عالمياً يؤلم نجاري الأردن
-
هل تؤثر "شتوة الزيتون" على جودة وكمية الزيت المستخرج؟
-
صندوق الائتمان: 1800 منتسب استفادوا من حملة الاستثمار في حسابات الودائع بعائدة 6.1%
-
مع اقتراب "ميلتون" الخطير.. الخارجية: الأردنيين في فلوريدا بخير
-
البريد الأردني: إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقا متعددة العملات
-
البريد الأردني: استبدال 70% من بطاقات منتفعي المعونة واستكمال العملية الأسبوع المقبل
-
شاهد : لحظة سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة - فيديو