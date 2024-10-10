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3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
الخميس، 10-10-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث صدم بين مركبتين قي محافظة اربد بمنطقة كفريوبا / طريق البترول بالقرب من مثلث بيت يافا  مساء اليوم الخميس .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 3 وفيات وإصابة واحدة بليغة .

 

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