3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث صدم بين مركبتين قي محافظة اربد بمنطقة كفريوبا / طريق البترول بالقرب من مثلث بيت يافا مساء اليوم الخميس .

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