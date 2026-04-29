الأربعاء 2026-04-29 03:38 م

30 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال ثلاثة أشهر

أرشيفية
 
الأربعاء، 29-04-2026 03:18 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آذار الماضي.


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 30 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال ثلاثة أشهر، فيما عقدت خلال شهر آذار وحده نحو 9.8 ألف جلسة.

وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 562 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 163 خلال الشهر الماضي.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 