35 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الاثنين

وبحسب جدول الامتحان، فإن امتحان يوم غدٍ الاثنين سيكون في جلسة واحدة فقط للفروع كافة في 381 مركزا امتحانيا.
وسيتقدم الطلبة لامتحانات الرياضيات لفروع العلمي والأدبي بالإضافة لرياضيات العلمي/ جامعات ورياضيات أدبي/ جامعات والإنتاج النباتي لطلبة الزراعي والعلوم المهنية الخاصة ورقة 1 لطلبة الاقتصاد المنزلي.
وتاليا توزيع الطلبة بحسب الفروع:
- العلمي 16651
- الأدبي 16955
- الشرعي 57
- الصناعي 52
- الاقتصاد المنزلي 728
- الزراعي 609
- الفندقي 8
وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.
كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.
وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
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