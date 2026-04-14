وأوضح درويش عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أنّهم كانوا قد رفعوا قضية للمطالبة بعلاوات وفروقات مالية، إلى جانب تعديل رواتبهم الأساسية، مؤكدًا أنّهم كسبوا القضية وصدر حكم نهائي يُلزم الوزارة بصرف المستحقات كاملة.
وأشار إلى أنّ الوزارة قامت بصرف جزء من هذه المستحقات، إلا أنّها لم تلتزم بتنفيذ التعديل على الراتب الأساسي، رغم وجود كتب رسمية من رئاسة الوزراء تؤكد ضرورة تنفيذ الحكم القضائي.
وأضاف درويش أنّه وخلال اجتماعهم مع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أبلغهم بنيته مخاطبة ديوان التشريع والرأي لغايات إجراء التعديل المطلوب، وذلك رغم صدور حكم قضائي قطعي يُلزم بتنفيذه.
وبيّن أن عدد المتقاعدين المتضررين يبلغ 38 موظفًا، تقاعدوا خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024، لافتًا إلى أنّ متقاعدين آخرين في عام 2025 حصلوا على كامل مستحقاتهم، بما في ذلك تعديل رواتبهم الأساسية.
وطالب درويش وزملاؤه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي وصرف كامل مستحقاتهم المالية، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء، بما يضمن إنصافهم في أقرب وقت ممكن.
38 متقاعدًا يطالبون وزارة الأشغال بتنفيذ قرار المحكمة وصرف حقوقهم المستحقة#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/Oq6aJe2hox— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 14, 2026
