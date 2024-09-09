38 مليون رسالة لـ"مستقلة الانتخاب".. و5600 لوحة في الشوارع

الوكيل الإخباري- انتشرت لافتات الهيئة المستقلة للانتخاب المحفزة على الممارسة الانتخابية على الأعمدة والميادين في مختلف مناطق المملكة ووصل عددها لـ5635 لوحة بحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

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