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38 مليون رسالة لـ"مستقلة الانتخاب".. و5600 لوحة في الشوارع

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 09-09-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري-  انتشرت لافتات الهيئة المستقلة للانتخاب المحفزة على الممارسة الانتخابية على الأعمدة والميادين في مختلف مناطق المملكة ووصل عددها لـ5635 لوحة بحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب. 

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 وبحسب أرقام الهيئة التي اطلع عليها موقع الوكيل الإخباري فإنه تم توزيع مليون و600 ألف "بروشور" توعوي للانتخابات.  

وبحسب احصاءات الهيئة فإنه تم إرسال 38 مليون رسالة نصية للشأن الانتخابي.

فيما جرى انتاج 52 فيديو توعوي 3 منها من انتاج ذوي الاعاقة لتحفيزهم على المشاركة.

 
gnews

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