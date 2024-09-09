38 مليون رسالة لـ"مستقلة الانتخاب".. و5600 لوحة في الشوارع

وبحسب أرقام الهيئة التي اطلع عليها موقع الوكيل الإخباري فإنه تم توزيع مليون و600 ألف "بروشور" توعوي للانتخابات.
وبحسب احصاءات الهيئة فإنه تم إرسال 38 مليون رسالة نصية للشأن الانتخابي.
فيما جرى انتاج 52 فيديو توعوي 3 منها من انتاج ذوي الاعاقة لتحفيزهم على المشاركة.
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